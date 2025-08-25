VÍDEO: Deslizamento em Urubici provoca interdição total da Serra do Avencal Motoristas devem redobrar a atenção na SC-110 e adotar rotas alternativas até que o tráfego seja restabelecido com segurança ND Mais|Do R7 25/08/2025 - 03h37 (Atualizado em 25/08/2025 - 03h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A PMRv (Polícia Militar Rodoviária) interditou totalmente a Serra do Avencal, na SC-110 em Urubici, Serra Catarinense. A via está bloqueada desde às 12h deste domingo (24), após sedimentos deslizarem das ribanceiras às margens da rodovia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a situação e orientações de segurança.

Leia Mais em ND Mais:

De virada, JEC Futsal goleia o Vélez Camaquã e volta ao G-4 da Liga Nacional

Menino de SC que inspirou a Lei Caetano precisa de R$ 7 mi para enfrentar doença genética rara

VÍDEO: Jovens que acampavam em beira de rio são surpreendidos pela chuva e ficam ilhados em SC