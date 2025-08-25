VÍDEO: Deslizamento em Urubici provoca interdição total da Serra do Avencal
Motoristas devem redobrar a atenção na SC-110 e adotar rotas alternativas até que o tráfego seja restabelecido com segurança
A PMRv (Polícia Militar Rodoviária) interditou totalmente a Serra do Avencal, na SC-110 em Urubici, Serra Catarinense. A via está bloqueada desde às 12h deste domingo (24), após sedimentos deslizarem das ribanceiras às margens da rodovia.
