VÍDEO: Deslizamento em Urubici provoca interdição total da Serra do Avencal

Motoristas devem redobrar a atenção na SC-110 e adotar rotas alternativas até que o tráfego seja restabelecido com segurança

ND Mais

ND Mais

ND Mais

A PMRv (Polícia Militar Rodoviária) interditou totalmente a Serra do Avencal, na SC-110 em Urubici, Serra Catarinense. A via está bloqueada desde às 12h deste domingo (24), após sedimentos deslizarem das ribanceiras às margens da rodovia.

