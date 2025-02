VÍDEO: Dezenas de carros de luxo ficam embaixo d’água após temporal em SP Chuva atingiu a região metropolitana de São Paulo nessa segunda-feira (10); cerca de 20 pessoas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros... ND Mais|Do R7 11/02/2025 - 13h27 (Atualizado em 11/02/2025 - 13h27 ) twitter

Uma concessionária de carros de luxo ficou completamente alagada, durante temporal que atingiu a cidade de Guarulhos, no estado de São Paulo. Além do prejuízo com os automóveis, 20 pessoas ficam ilhadas dentro da empresa, nessa segunda-feira (10), e precisaram de auxílio do Corpo de Bombeiros Militar para deixar o local.

Para mais detalhes sobre este incidente impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

