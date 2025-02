VÍDEO: Dono de escola agride aluno de 4 anos e joga contra a parede no RJ; ‘Revoltante’ A mãe do aluno de 4 anos notou as marcas pelo corpo, mas só descobriu as agressões por uma denúncia anônima que vazou o vídeo

