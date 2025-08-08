VÍDEO: Drone flagra baleia com rede de pesca na cabeça em Florianópolis; ONG alerta riscos Flagrante aconteceu na praia do Moçambique, no Leste da Ilha, e baleia-franca é monitorada por órgãos ambientais

Uma baleia-franca com rede de pesca na cabeça foi flagrada nessa quarta-feira (6) na praia do Moçambique, em Florianópolis. Segundo a Associação R3 Animal, que monitora o animal, não há risco à vida e nem necessidade de remoção do objeto.

