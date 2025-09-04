VÍDEO: Drone revela final de desaparecimento de pai e filho estrangeiros em SC Após 5 dias de sumiço, pai e filho estrangeiros são localizados em área de mata em Balneário Camboriú ND Mais|Do R7 04/09/2025 - 02h17 (Atualizado em 04/09/2025 - 02h17 ) twitter

Imagens de drone mostram o momento em que pai e filho estrangeiros que estavam desaparecidos em Balneário Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina, são encontrados pelo Corpo de Bombeiros. Ambos foram achados nesta terça-feira (2) em uma área de mata perto do Morro do Careca.

Para entender todos os detalhes desse caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

