VÍDEO: Drone revela final de desaparecimento de pai e filho estrangeiros em SC
Após 5 dias de sumiço, pai e filho estrangeiros são localizados em área de mata em Balneário Camboriú
Imagens de drone mostram o momento em que pai e filho estrangeiros que estavam desaparecidos em Balneário Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina, são encontrados pelo Corpo de Bombeiros. Ambos foram achados nesta terça-feira (2) em uma área de mata perto do Morro do Careca.
Para entender todos os detalhes desse caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
