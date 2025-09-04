Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

VÍDEO: Drone revela final de desaparecimento de pai e filho estrangeiros em SC

Após 5 dias de sumiço, pai e filho estrangeiros são localizados em área de mata em Balneário Camboriú

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Imagens de drone mostram o momento em que pai e filho estrangeiros que estavam desaparecidos em Balneário Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina, são encontrados pelo Corpo de Bombeiros. Ambos foram achados nesta terça-feira (2) em uma área de mata perto do Morro do Careca.

Para entender todos os detalhes desse caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.