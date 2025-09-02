VÍDEO: Drones buscam pai e filho estrangeiros desaparecidos em SC
Polícia Militar realiza força-tarefa para encontrar estrangeiros desaparecidos deste a última quinta-feira (28) em Balneário Camboriú...
O 12º Batalhão de Polícia Militar de Balneário Camboriú segue nas buscas por pai e filho estrangeiros desaparecidos na cidade. Mark Alexander Cummings Rogers, de 48 anos, e Duncan Edward Castrillo, de 13, estão foram vistos pela última vez na última quinta-feira (28). Nesta segunda-feira (1º), equipes da polícia subiram drones na região perto de onde o carro de Mark foi encontrado, nos limites entre Balneário Camboriú e Itajaí. Caso não sejam encontrados, as buscas continuarão nesta terça-feira (2).
