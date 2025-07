Vídeo em 3D revela como vai ficar Ginásio Galegão durante a Oktoberfest Blumenau 2025 Há 27 anos o local deixou de ser parte da estrutura da festa ND Mais|Do R7 17/07/2025 - 04h37 (Atualizado em 17/07/2025 - 04h37 ) twitter

Um vídeo em 3D mostra como será o novo setor da Oktoberfest Blumenau no Ginásio Galegão. O espaço, que não era utilizado na festa desde 1998, volta a integrar o evento após 27 anos. Nas imagens, o público já pode visualizar a decoração inspirada em Munique, berço da Oktoberfest na Alemanha.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades da Oktoberfest Blumenau 2025!

