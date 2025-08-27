VÍDEO: Em apenas 20 segundos, ladrão dá prejuízo de R$ 20 mil à loja de celulares em SC
O estabelecimento havia sido inaugurado há pouco mais de quatro meses; o fato aconteceu em Descanso, no Extremo-Oeste
Uma loja de eletrônicos no centro de Descanso, no Extremo-Oeste catarinense, foi alvo de furto por volta das 2h40 desta terça-feira (26). O estabelecimento havia sido inaugurado há pouco mais de quatro meses, em abril deste ano. O prejuízo estimado chega a R$ 20 mil.
