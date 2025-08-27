VÍDEO: Em apenas 20 segundos, ladrão dá prejuízo de R$ 20 mil à loja de celulares em SC O estabelecimento havia sido inaugurado há pouco mais de quatro meses; o fato aconteceu em Descanso, no Extremo-Oeste ND Mais|Do R7 27/08/2025 - 06h38 (Atualizado em 27/08/2025 - 06h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Uma loja de eletrônicos no centro de Descanso, no Extremo-Oeste catarinense, foi alvo de furto por volta das 2h40 desta terça-feira (26). O estabelecimento havia sido inaugurado há pouco mais de quatro meses, em abril deste ano. O prejuízo estimado chega a R$ 20 mil.

Para mais detalhes sobre este crime e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Câmera flagra acidente entre moto e ônibus que causou morte de motociclista em SC

Gigante varejista dá lance de R$ 10 milhões e leva sede de metalúrgica falida em SC

Empresário é indiciado por morte de corretores em SC após dívida de sociedade