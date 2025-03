VÍDEO – Em evento luxuoso e milionário família de Criciúma recebe convidados de todo país A empresa de moda de luxo Lança Perfume fechou, com exclusividade, o resort Costão do Santinho, em Florianópolis, e teve como atração... ND Mais|Do R7 18/03/2025 - 23h25 (Atualizado em 18/03/2025 - 23h25 ) twitter

O Grupo La Moda, com sede em Criciúma, comandada pelos irmãos Hugo, Bruna e Bianca Olivo, dono das marcas Lança Perfume e My Favorite Things, fechou com exclusividade, desde domingo, 16, por três dias, o resort Costão do Santinho. Em uma estrutura de milhões, de muito luxo, requinte e produção digna de Hollywood, a família reuniu centenas de convidados de todo o Brasil para o evento La Moda Experience. Nomes como Sabrina Sato, Lore Improta e a grande atração da noite, a nova bilionária da internet, Virgínia Fonseca, deram o tom do evento. A festa encerra nesta terça-feira, 18, com show exclusivo de Maiara e Maraisa.

