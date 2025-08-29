VÍDEO: Empresário e gerente são presos em SC por vender peças de carros furtados
Prisão ocorreu durante operação da Polícia Civil em Forquilhinha, no Sul do Estado
Um empresário foi preso suspeito de comercializar peças de carros furtados em Santa Catarina. A autopeças, localizada em Forquilhinha, na região Sul, foi alvo da 33ª edição da Operação 311, deflagrada pela Polícia Civil na quinta-feira (28). O gerente da loja também foi detido.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações.
