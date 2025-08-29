Logo R7.com
VÍDEO: Empresário e gerente são presos em SC por vender peças de carros furtados

Prisão ocorreu durante operação da Polícia Civil em Forquilhinha, no Sul do Estado

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Um empresário foi preso suspeito de comercializar peças de carros furtados em Santa Catarina. A autopeças, localizada em Forquilhinha, na região Sul, foi alvo da 33ª edição da Operação 311, deflagrada pela Polícia Civil na quinta-feira (28). O gerente da loja também foi detido.

