VÍDEO: Empresário e gerente são presos em SC por vender peças de carros furtados

Um empresário foi preso suspeito de comercializar peças de carros furtados em Santa Catarina. A autopeças, localizada em Forquilhinha, na região Sul, foi alvo da 33ª edição da Operação 311, deflagrada pela Polícia Civil na quinta-feira (28). O gerente da loja também foi detido.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações.

