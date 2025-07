VÍDEO: Estadunidense de 65 anos é resgatado por bombeiro após se afogar em Florianópolis Banhistas que estavam na faixa de areia ouviram os gritos de socorro do idoso e acionaram a emergência ND Mais|Do R7 15/07/2025 - 07h37 (Atualizado em 15/07/2025 - 07h37 ) twitter

ND Mais

Um homem de 65 anos, natural dos EUA (Estados Unidos), precisou ser resgatado com ajuda de um helicóptero após se afogar no mar do Novo Campeche, em Florianópolis, na tarde desta segunda-feira (14). Segundo o Corpo de Bombeiros, banhistas na faixa de areia ouviram os pedidos de socorro do idoso, que reside no Brasil há dois meses, e acionaram a emergência pelo número 193.

