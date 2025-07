Vídeo exclusivo mostra desorientação de dentista morto em cela na Grande Florianópolis Delegada plantonista precisou encerrar o depoimento de Cezar Maurício Ferreira porque, segundo ela, o dentista ‘não estava em condições... ND Mais|Do R7 26/07/2025 - 08h57 (Atualizado em 26/07/2025 - 08h57 ) twitter

Imagens obtidas com exclusividade pelo ND Notícias, da NDTV RECORD, mostram o momento em que Cezar Maurício Ferreira, dentista morto em cela, presta depoimento na delegacia de polícia de São José. No vídeo, exibido nesta sexta-feira (25), é possível ver que Cezar não responde a nenhum dos questionamentos feitos pelos agentes da Polícia Civil e parece desorientado. O depoimento à delegada plantonista foi realizado de forma virtual.

Para entender todos os detalhes desse caso impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

