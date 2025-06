VÍDEO: Explosão de carro em posto de gasolina mata motorista e imagens impressionam no RJ O frentista que abastecia o veículo com GNV ficou gravemente ferido na explosão em posto de gasolina no Rio de Janeiro ND Mais|Do R7 08/06/2025 - 18h55 (Atualizado em 08/06/2025 - 18h55 ) twitter

Um carro explodiu enquanto era abastecido com GNV (gás natural veicular) em um posto de gasolina na região da Lapa, no Rio de Janeiro, na madrugada de sábado (7). O motorista do veículo morreu no acidente. Guaraci Ferreira Costa, de 64 anos, estava ao lado do porta-malas do carro no momento da explosão em posto de gasolina. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

