VÍDEO: Família realiza sonho de idosa de 92 anos em SC; ‘Ficou impressionada’ Dona Natalina, moradora de Guaraciaba, no Extremo-Oeste, viveu momentos de encantamento ao lado da família em viagem marcada para realizar... ND Mais|Do R7 09/06/2025 - 18h16 (Atualizado em 09/06/2025 - 18h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Com 92 anos, Dona Natalina Gabriel realizou dois grandes sonhos: viajar de avião e ver o mar pela primeira vez. A moradora de Guaraciaba, no Extremo-Oeste de Santa Catarina, embarcou na viagem organizada por filhos e netos, e voltou emocionada com a experiência vivida nos dias 6 e 7 de junho, na praia dos ingleses, em Florianópolis.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes dessa emocionante história!

Leia Mais em ND Mais:

Lutador de Florianópolis ‘quebra a banca’ e nocauteia rival em evento de MMA na Coreia do Sul

VÍDEOS: Família com 4 crianças perde tudo durante incêndio devastador em casa alugada em SC

Obras na BR-101 Sul causam interdições em SC; veja trechos afetados e horários