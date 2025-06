VÍDEO: Farmácia usava fundo falso para vender medicamentos controlados em SC O estabelecimento de Schroeder, no Norte de SC, vendia e armazenava os produtos de forma irregular ND Mais|Do R7 05/06/2025 - 21h55 (Atualizado em 05/06/2025 - 21h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Medicamentos de uso controlado foram encontrados em um fundo falso usado por uma farmácia de Schroeder, no Norte de Santa Catarina, para armazenar e vender os produtos de forma irregular. A dona do estabelecimento foi presa nesta quarta-feira (4), no bairro Centro Norte.

Para entender todos os detalhes dessa operação e as implicações legais, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Lontras criadas em cativeiro são soltas na natureza pela primeira vez em Florianópolis

Governo de SC fecha ciclo de visitas aos 295 municípios com balanço de R$ 2,5 bi investidos

Governo destina R$ 10 bilhões para financiamento de energia verde no Nordeste