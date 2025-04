VÍDEO: Feriado tem fila quilométrica após engavetamento no Morro dos Cavalos, em Palhoça Engavetamento no Morro dos Cavalos foi confirmado pela Arteris, concessionária responsável pela BR-101 ND Mais|Do R7 18/04/2025 - 22h05 (Atualizado em 18/04/2025 - 22h05 ) twitter

Na manhã desta sexta-feira (18), um engavetamento na BR-101, no Morro dos Cavalos, em Palhoça, resultou no bloqueio de uma das faixas e filas quilométricas na rodovia. Até o momento desta publicação, as atualizações da Arteris, concessionária responsável pela via, registravam pelo menos 11km de filas nas pistas do sentido Sul (KM 219 ao KM 230).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o engavetamento e o impacto no trânsito.

