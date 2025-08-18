VÍDEO: Filipe Augusto marca golaço ‘do meio da rua’ e Figueirense respira na luta contra o Z-4
O camisa 10 experimentou a canhota e acertou uma pancada, que ainda pegou no travessão antes de entrar
Contra o São Bernardo, neste domingo (17), o atacante Filipe Augusto, do Figueirense, marcou um golaço de fora da área e ajudou a equipe na luta contra o rebaixamento para a Série D. O alvinegro venceu por 3 a 0.
Contra o São Bernardo, neste domingo (17), o atacante Filipe Augusto, do Figueirense, marcou um golaço de fora da área e ajudou a equipe na luta contra o rebaixamento para a Série D. O alvinegro venceu por 3 a 0.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e veja todos os detalhes desse golaço!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e veja todos os detalhes desse golaço!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: