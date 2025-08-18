VÍDEO: Filipe Augusto marca golaço ‘do meio da rua’ e Figueirense respira na luta contra o Z-4 O camisa 10 experimentou a canhota e acertou uma pancada, que ainda pegou no travessão antes de entrar ND Mais|Do R7 18/08/2025 - 08h18 (Atualizado em 18/08/2025 - 08h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Contra o São Bernardo, neste domingo (17), o atacante Filipe Augusto, do Figueirense, marcou um golaço de fora da área e ajudou a equipe na luta contra o rebaixamento para a Série D. O alvinegro venceu por 3 a 0.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e veja todos os detalhes desse golaço!

Leia Mais em ND Mais:

Brusque leva dois gols em cinco minutos e sofre virada para o Londrina na Série C

Fora do Z-4: Figueirense goleia o São Bernardo e respira na Série C

BR-101 tem pista liberada após atropelamento, mas rodovia segue congestionada em SC