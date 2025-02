VÍDEO: Fiscalização retira mesas e cadeiras usadas na faixa de areia em praia de Florianópolis Bares e restaurantes de Canasvieiras foram fiscalizados durante operação da Guarda Municipal em Florianópolis; mesas, cadeiras e até... ND Mais|Do R7 06/02/2025 - 23h06 (Atualizado em 06/02/2025 - 23h06 ) twitter

Uma nova operação da Guarda Municipal apreendeu mesas e cadeiras de estabelecimentos que usavam a faixa de areia de forma irregular nas praias de Canasvieras, em Florianópolis. As praias do Norte da Ilha são as mais procuradas na alta temporada e é onde ocorrem a maioria das irregularidades.

Para mais detalhes sobre essa fiscalização e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

