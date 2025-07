Vídeo flagra adolescente sentada em parapeito de prédio em Balneário Camboriú Flagrante em parapeito de prédio ocorre meses após queda fatal de uma jovem de 22 anos ao subir à noite em um heliponto ND Mais|Do R7 10/07/2025 - 07h37 (Atualizado em 10/07/2025 - 07h37 ) twitter

Um vídeo registrado na tarde desta quarta-feira (9) mostra imagens impressionantes de uma adolescente sentada sobre o parapeito de um prédio localizado no Centro de Balneário Camboriú, no Litoral Norte catarinense. A garota parece mexer no celular enquanto conversa com outros adolescentes, que estão em grupo no terraço do prédio. O edifício, que fica na rua 1822, tem mais de 15 andares.

Para saber mais sobre essa situação alarmante e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

