Vídeo flagra salvamento dramático de trabalhador que rompeu artéria em SC
O homem sofreu um grave acidente com uma esmerilhadeira e foi socorrido pela Guarda Municipal de Caçador, no Meio-Oeste
Um trabalhador de Caçador, no Meio-Oeste de Santa Catarina, foi socorrido pela Guarda Municipal na tarde de quinta-feira (14) após sofrer um grave corte no braço causado pelo rompimento do disco de uma esmerilhadeira. A aplicação rápida de um torniquete impediu que a vítima morresse por hemorragia.
Um trabalhador de Caçador, no Meio-Oeste de Santa Catarina, foi socorrido pela Guarda Municipal na tarde de quinta-feira (14) após sofrer um grave corte no braço causado pelo rompimento do disco de uma esmerilhadeira. A aplicação rápida de um torniquete impediu que a vítima morresse por hemorragia.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba todos os detalhes desse salvamento impressionante!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba todos os detalhes desse salvamento impressionante!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: