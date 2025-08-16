Vídeo flagra salvamento dramático de trabalhador que rompeu artéria em SC O homem sofreu um grave acidente com uma esmerilhadeira e foi socorrido pela Guarda Municipal de Caçador, no Meio-Oeste ND Mais|Do R7 16/08/2025 - 07h18 (Atualizado em 16/08/2025 - 07h18 ) twitter

ND Mais

Um trabalhador de Caçador, no Meio-Oeste de Santa Catarina, foi socorrido pela Guarda Municipal na tarde de quinta-feira (14) após sofrer um grave corte no braço causado pelo rompimento do disco de uma esmerilhadeira. A aplicação rápida de um torniquete impediu que a vítima morresse por hemorragia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba todos os detalhes desse salvamento impressionante!

