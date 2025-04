VÍDEO: Flagrante da Havan expõe secretário municipal trocando preço de item para pagar menos Flagrante da Havan ocorreu em unidade de Manaus; Cláudio Machado confirmou que aparece nas imagens e disse estar aberto a resolver... ND Mais|Do R7 15/04/2025 - 06h05 (Atualizado em 15/04/2025 - 06h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As lojas Havan divulgaram mais um vídeo nas redes sociais expondo suspeitos de furto em suas unidades. Na gravação, publicada no domingo (13), o flagrante da Havan mostra Cláudio José Ernesto Machado, conhecido como Machadão. Secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Presidente Figueiredo (AM) e ex-candidato a vice-governador do Amazonas em 2022, Machadão aparece nas imagens supostamente trocando produtos de embalagem para pagar um valor inferior ao original, denunciou o flagrante da Havan.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa polêmica!

Leia Mais em ND Mais:

Decoração de Páscoa ‘invade’ hotel em Itapema considerado como um dos melhores do mundo

Criança autista e irmão são resgatados após agressões em SC; pai é preso

Sem conversinha e no frio: as regras bizarras do jatinho de Elon Musk