VÍDEO: Flagrante mostra jovens em heliponto onde atleta morreu em Balneário Camboriú Vídeo flagra jovens em heliponto, tirando selfies, onde atleta despencou e morreu em dezembro de 2024, em Balneário Camboriú ND Mais|Do R7 20/02/2025 - 15h48 (Atualizado em 20/02/2025 - 15h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um vídeo viralizou ao longo desta quarta-feira (19), ao mostrar jovens em heliponto, tirando selfies, no prédio onde uma atleta teria despencado e morrido no último dia 8 de dezembro de 2024, no Centro de Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Câmera flagra momento em que carro despenca de ribanceira e quase cai no rio em SC

‘Parei lá no lodo’: vítimas de grave acidente com ônibus na BR-376 relatam pânico e desespero

Incêndio em oficina mecânica em SC foi criminoso e deixou prejuízo milionário, diz polícia