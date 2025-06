VÍDEO: Forte chuva atinge cidade de SC e causa alagamentos na rodovia Temporal na manhã deste sábado (28) deixou trecho da SC-163 alagado em Descanso, no Extremo-Oeste ND Mais|Do R7 29/06/2025 - 01h55 (Atualizado em 29/06/2025 - 01h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Uma forte chuva atingiu o município de Descanso, no Extremo-Oeste de Santa Catarina, e causou alagamentos na rodovia na manhã deste sábado (28).

Para mais detalhes sobre os impactos e as imagens da chuva, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Evento gratuito para ciclistas em SC terá premiações, frutas e brindes

Homem morre com tiro na nuca durante caçada na Serra catarinense

Alta tecnologia: como funcionam equipamentos comprados por R$ 2 milhões para o Samu em SC