VÍDEO: Fotógrafo veste ‘camisa de gelo’ durante dia mais frio do ano em Santa Catarina

O amanhecer desta quarta-feira (11) foi de muito frio, com camisas congeladas e recordes de temperatura negativa em várias regiões de Santa Catarina. O estado amanheceu sob o impacto de uma forte massa de ar polar que derrubou os termômetros e proporcionou cenas inusitadas, como o registro de camisetas petrificadas pelo gelo em São Joaquim, na Serra Catarinense, onde os termômetros marcaram impressionantes -6,3°C.

Para saber mais sobre esse fenômeno impressionante e ver o vídeo do fotógrafo, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

