VÍDEO: Gambá é encontrado dentro de vaso sanitário por moradora de SC Animal foi levado a atendimento veterinário, em Jaraguá do Sul, e pôde voltar à natureza ND Mais|Do R7 29/01/2025 - 20h26 (Atualizado em 29/01/2025 - 20h26 )

Apesar de pequena, a “espécie rara” apronta muito por Jaraguá do Sul, no Norte catarinense. Desta vez, um gambá foi encontrado por uma moradora dentro do vaso sanitário. O bicho precisou ser resgatado por um biólogo da cidade.

Para saber mais sobre essa curiosa história e ver o vídeo do resgate, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

