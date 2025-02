VÍDEO: Gato fica preso em bueiro e mobiliza ‘mega operação’ de bombeiros em SC Animal foi resgatado assustado, em Jaraguá do Sul, mas não apresentava nenhum ferimento ND Mais|Do R7 02/02/2025 - 04h26 (Atualizado em 02/02/2025 - 04h26 ) twitter

Um gato ficou preso em bueiro de Jaraguá do Sul, no Norte catarinense, na noite deste sábado (1º). O resgate do bichano envolveu diversos bombeiros voluntários no bairro Vila Lenzi.

