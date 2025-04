VÍDEO: Gatos são jogados em sacola próximo a mangue em Joinville Testemunhas relataram que o suspeito dirigia um Uno preto e fugiu rindo ao ser confrontado por uma mulher que presenciou o crime ND Mais|Do R7 04/04/2025 - 18h46 (Atualizado em 04/04/2025 - 18h46 ) twitter

Mais uma cena de maus-tratos a animais gerou revolta na noite de quinta-feira (3) em Joinville. Um homem foi flagrado jogando uma sacola azul com gatos na beira do mangue, na rua Praia Grande, bairro Comasa. Testemunhas relataram que ele dirigia um Uno preto e fugiu rindo ao ser confrontado por uma mulher que presenciou o crime.

Para saber mais sobre este caso e as ações de resgate, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

