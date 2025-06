VÍDEO: Golfinhos cercam tainhas em Bombinhas e flagra impressiona por beleza e sincronia Cena com golfinhos e tainhas é filmada em ângulo raro; especialistas explicam fenômeno ND Mais|Do R7 24/06/2025 - 03h35 (Atualizado em 24/06/2025 - 03h35 ) twitter

Uma cena de tirar o fôlego foi registrada por Renato da Silva, por meio de um drone, em Bombinhas, no Litoral Norte de Santa Catarina, no último sábado (21). No vídeo, alguns golfinhos cercam as tainhas em um local próximo à ilha do Maruco, no leste do município, em um ângulo raro. Conforme o biólogo e doutor em Oceanografia Biológica André Barreto, os mamíferos da imagem são golfinhos-flíper, cujo nome científico é Tursiops truncatus. Em SC, esta espécie costuma ficar um pouco mais afastada da costa, mas eventualmente alguns grupos se aproximam.

Para ver essa impressionante cena da natureza, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

