Vídeo gravado por delegado-geral motivou tentativa de roubo em Florianópolis, diz investigação Operação, nesta quarta-feira (18), prendeu um dos suspeitos de participação na tentativa de roubo no Morro do Horácio, reconhecido... ND Mais|Do R7 19/06/2025 - 07h55 (Atualizado em 19/06/2025 - 07h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A abordagem a delegado-geral, ocorrida no dia 21 de maio, em Florianópolis, ocorreu pela gravação de um vídeo, que se transformou em tentativa de roubo, concluiu a Delegacia de Repressão a Roubos da capital catarinense. Segundo a investigação, os suspeitos perceberam que um dos passageiros do carro fazia uma filmagem e, por isso, pararam o veículo. O intuito era se apropriar do aparelho celular para apagar as imagens.

Para mais detalhes sobre este caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Florianópolis tem alterações no trânsito para Procissão de Corpus Christi e obra na SC-401

Mulher se entrega após condenação por estupro de vulnerável em SC

‘Matador de aluguel’: supervisora escolar denuncia perseguição de ex-colega em SC