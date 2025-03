VÍDEO: Gusttavo Lima desiste de candidatura à presidência em 2026 Pesquisa da Quaest divulgada em fevereiro apontou que, caso o Gusttavo Lima fosse candidato, Lula perderia para o cantor sertanejo... ND Mais|Do R7 19/03/2025 - 17h47 (Atualizado em 19/03/2025 - 17h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O cantor sertanejo Gusttavo Lima desistiu de se candidatar à presidência em 2026. Em um vídeo publicado nas redes sociais na manhã desta quarta-feira (19), Lima informou que sairia do páreo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a decisão do cantor.

Leia Mais em ND Mais:

Piloto de Florianópolis estreia na Nascar Brasil neste fim de semana

Casal que filma e aterroriza vizinhos é preso em bairro pacato de Florianópolis

Homem que esfaqueou e matou mulher na frente de criança é condenado a 39 anos de prisão em SC