VÍDEO: Homem atropela cão e é preso em SC; imagem é forte Imagens de câmera de segurança mostram quando homem atropela cão comunitário e não presta socorro ND Mais|Do R7 07/02/2025 - 23h45 (Atualizado em 07/02/2025 - 23h45 )

Na manhã desta sexta-feira (7), um homem de 72 anos foi preso após passar por cima de um cão comunitário com o carro no bairro de Zimbros, em Bombinhas. No momento do ocorrido, o cachorro estava dormindo e acabou sendo “esmagado” pelo veículo.

