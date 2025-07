VÍDEO: Homem atropela e prensa ex-companheira contra muro em SC Suspeito de atropelar mulher em Três Barras pode responder por tentativa de feminicídio; ele foi capturado e preso no Paraná ND Mais|Do R7 04/07/2025 - 05h16 (Atualizado em 04/07/2025 - 05h16 ) twitter

Um homem suspeito de atropelar a ex-companheira na manhã desta quarta-feira (3) em Três Barras, no Planalto Norte catarinense, foi localizado e preso horas depois na cidade de São Mateus do Sul, no Paraná.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse caso chocante!

