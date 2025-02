Vídeo: Homem com taco de beisebol tenta agredir motorista durante briga de trânsito Briga de trânsito com taco de beisebol aconteceu na EPTG (Estrada Parque Taguatinga), foi registrada por outros motoristas; conflito... ND Mais|Do R7 28/01/2025 - 01h45 (Atualizado em 28/01/2025 - 01h45 ) twitter

Durante uma briga de trânsito, um motorista ameaçou agredir outro com um taco de beisebol, neste domingo (26), na EPTG (Estrada Parque Taguatinga) no DF. O motivo seria que um deles havia jogado lixo no chão.

