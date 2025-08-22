Logo R7.com
VÍDEO: Homem é agredido por seguranças no Mercado Público de Florianópolis com socos e chutes

Segundo a Associação dos Comerciantes do Mercado Público, a vítima estaria obstruindo a passagem de frequentadores e teria ameaçado...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Uma cena de agressão no Mercado Público de Florianópolis pegou frequentadores de surpresa na tarde desta quinta-feira (21). Vídeos, registrados por testemunhas, mostram o momento que um homem em situação de rua é agredido por um dos guardas do local. Conforme as imagens, a vítima deixou o local sem atendimento médico.

