VÍDEO: Homem é executado a tiros a luz do dia enquanto caminhava no Litoral de SC
Polícia confirma que homem executado a tiros em Navegantes tinha passagem pela polícia, incluindo um assalto a joalheria
Um homem foi executado a tiros na manhã desta quarta-feira (13), no bairro São Paulo, em Navegantes, Litoral Norte de Santa Catarina. A vítima foi identificada pela Polícia Militar como Claudinei Bueno Felix, apelidado de Ney Capoeira.
