VÍDEO: Homem é preso após esconder celular em banheiro de pastelaria de SC para filmar mulheres Vítima descobriu aparelho após funcionário pedir para usar o banheiro antes dela; crime aconteceu em pastelaria de Joinville ND Mais|Do R7 28/03/2025 - 15h26 (Atualizado em 28/03/2025 - 15h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem foi preso na tarde desta quinta-feira (27) em Joinville, no Norte de Santa Catarina, após uma mulher encontrar um aparelho celular escondido dentro da lixeira do banheiro de uma pastelaria. O funcionário do estabelecimento confessou querer gravar imagens de mulheres.

Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Avaí encaminha a contratação do técnico Jair Ventura

Grávida entra em trabalho de parto e dá à luz no sofá de casa em SC

Menina de 2 anos sofre tentativa de sequestro, em Camboriú