VÍDEO: Homem é resgatado com vida cinco dias após terremoto em Mianmar: 'Bebi minha urina' Terremoto em Mianmar já deixou cerca de 3 mil mortos ND Mais|Do R7 04/04/2025 - 16h30 (Atualizado em 04/04/2025 - 16h30 )

Cinco dias após um terremoto de magnitude 7,7 atingir Mianmar, o professor Tin Maung Htwe, de 47 anos, foi resgatado com vida debaixo dos escombros de um hotel. Durante o tempo em que ficou soterrado, ele sobreviveu consumindo sua própria urina, já que não tinha acesso a água.

Para saber mais sobre essa história impressionante e o impacto do terremoto em Mianmar, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

