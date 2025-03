VÍDEO: Homem embriagado dorme nos trilhos, é atropelado por trem e sobrevive ao acidente Homem dormia nos trilhos quando foi atropelado por trem e, apesar do acidente impressionante, ele sofreu apenas lesões leves ND Mais|Do R7 10/03/2025 - 23h25 (Atualizado em 10/03/2025 - 23h25 ) twitter

Um homem de 28 anos dormia nos trilhos de um trem no distrito de Ate, no Peru, quando foi atropelado pela locomotiva. Imagens da prefeitura mostram as cenas impressionantes do trem passando por cima do homem, que por incrível que pareça sofreu apenas lesões nos braços e mãos.

Para saber mais sobre esse incrível caso de sobrevivência, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

