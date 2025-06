VÍDEO: Homem invade academia, atira em instrutor e é baleado por policial em Lages Segundo a Polícia Civil, autor dos disparos possui antecedentes criminais e é descrito como uma pessoa agressiva; caso registrado nesta... ND Mais|Do R7 25/06/2025 - 10h36 (Atualizado em 25/06/2025 - 10h36 ) twitter

ND Mais

Um desentendimento entre dois alunos terminou com tiros em academia de Lages, na Serra de Santa Catarina, no fim da tarde desta terça-feira (24). Duas pessoas ficaram feridas na confusão — entre elas, um instrutor do estabelecimento e o autor dos disparos, que está em estado grave.

Para mais detalhes sobre este incidente alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

