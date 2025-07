VÍDEO: Homem provoca incêndio em shopping de Florianópolis; ao menos cinco ficam feridos Chamas foram controladas por socorristas do shopping, que chegou a ser evacuado ND Mais|Do R7 25/07/2025 - 07h37 (Atualizado em 25/07/2025 - 07h37 ) twitter

Um homem, cuja identidade ainda não foi confirmada, ateou fogo em uma casa lotérica no Floripa Shopping, na tarde desta quinta-feira (24). As chamas foram controladas pelos socorristas do estabelecimento, que foi evacuado por precaução.

Para mais detalhes sobre este incidente alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

