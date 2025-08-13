VÍDEO: Homem que deixou funcionária inconsciente com estrangulamento é preso em SC
O suspeito imobilizou e estrangulou a vítima em sorveteria no centro de Chapecó, no Oeste; ele tem histórico de crimes e foi preso...
Um homem que deixou uma funcionária inconsciente após um estrangulamento durante assalto, foi preso em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. O suspeito rendeu a funcionária de uma sorveteria no centro da cidade em maio deste ano.
Um homem que deixou uma funcionária inconsciente após um estrangulamento durante assalto, foi preso em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. O suspeito rendeu a funcionária de uma sorveteria no centro da cidade em maio deste ano.
Saiba mais sobre este caso chocante e as circunstâncias da prisão no nosso parceiro ND Mais.
Saiba mais sobre este caso chocante e as circunstâncias da prisão no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: