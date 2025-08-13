Logo R7.com
VÍDEO: Homem que deixou funcionária inconsciente com estrangulamento é preso em SC

O suspeito imobilizou e estrangulou a vítima em sorveteria no centro de Chapecó, no Oeste; ele tem histórico de crimes e foi preso...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Um homem que deixou uma funcionária inconsciente após um estrangulamento durante assalto, foi preso em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. O suspeito rendeu a funcionária de uma sorveteria no centro da cidade em maio deste ano.

