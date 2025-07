VÍDEO: Homem quebra as duas pernas ao recusar ajuda e agachar com 140 kg em academia no Paraná Acidente grave em uma academia de Campo Largo (PR) foi registrado por amigo da vítima; jovem de 23 anos está em recuperação após múltiplas... ND Mais|Do R7 11/07/2025 - 07h57 (Atualizado em 11/07/2025 - 07h57 ) twitter

Um grave acidente ocorreu em uma sala de musculação em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná. Um vídeo mostra o momento em que um homem quebra as pernas em academia durante um exercício de agachamento com carga elevada. O caso foi registrado no último dia 20 de junho e ganhou repercussão após imagens gravadas por um amigo da vítima serem divulgadas na internet.

Para saber mais sobre este incidente e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

