VÍDEO: Homem rouba lasanhas congeladas e 20 maços de cigarros em mercado de SC Suspeito afirmou que cometeu roubo, em comércio de Jaraguá do Sul, porque é dependente em cigarros ND Mais|Do R7 11/04/2025 - 06h06 (Atualizado em 11/04/2025 - 06h06 )

Um homem foi preso em flagrante após roubar duas lasanhas congeladas e 20 maços de cigarros em um mercado de Jaraguá do Sul, nesta quarta-feira (9). O suspeito usou uma faca para ameaçar uma funcionária e fugir do local com as mercadorias. Uma câmera de segurança registrou a ação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse caso impressionante!

