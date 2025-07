VÍDEO: Homens armados rendem funcionários e assaltam loja de celulares em SC Três homens — que, segundo o Bope, fazem parte de uma quadrilha especializada em assaltos armados a lojas de celular — foram presos... ND Mais|Do R7 27/07/2025 - 02h37 (Atualizado em 27/07/2025 - 02h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Três homens foram presos em flagrante após um assalto armado a uma loja de celulares na tarde de sexta-feira (25), em Palhoça. Um vídeo (assista abaixo), registrado por câmeras de segurança, mostra funcionários e um cliente sendo rendidos pelos suspeitos e colocados em uma sala nos fundos, enquanto os celulares do estoque são roubados.

Para mais detalhes sobre este assalto e as ações da polícia, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Ventos de até 70 km/h: avanço de ciclone e frente fria provocam chuvas fortes no Sul do Brasil

Apesar de alta no semestre, economia de SC perdeu fôlego em abril e maio, aponta Fiesc

Jovem atleta sofre ataques racistas após disputa de pênaltis nos Joguinhos Abertos em SC