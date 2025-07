VÍDEO: Idosa de 78 anos entrega bolo a policiais durante blitz e gesto emociona em SC Moradora de casa de repouso surpreende ao entregar bolo a policiais em plena blitz no centro de Campos Novos, no Meio-Oeste do estado... ND Mais|Do R7 10/07/2025 - 01h57 (Atualizado em 10/07/2025 - 01h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Durante uma blitz no centro de Campos Novos, no Meio-Oeste catarinense, policiais militares foram surpreendidos por um gesto singelo, mas carregado de afeto. Aos 78 anos, Ana Maria de Oliveira Meneghetti, moradora de uma casa de repouso em frente ao local da operação, atravessou o pátio com um prato cheio de pedaços de bolo para oferecer aos agentes que trabalhavam desde cedo. O momento que ela entrega bolo a policiais foi registrado por um vizinho e viralizou.

Para saber mais sobre essa emocionante história, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

TCE alerta 68 cidades de SC por baixa arrecadação e excesso de gastos com pessoal

Uma pessoa morreu a cada 19 horas em rodovias federais de Santa Catarina em 2025, aponta PRF

Ciro Roza, ex-prefeito de Brusque, é condenado por usar dinheiro público para autopromoção