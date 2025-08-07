VÍDEO: Imagens mostram suspeito fugindo após jovem ser morta com tiro no peito em SC Fuga do principal suspeito pelo crime ocorreu pouco depois do tiro no peito que matou Giovanna Schmidhauser Schwarzbach na última sexta... ND Mais|Do R7 07/08/2025 - 08h17 (Atualizado em 07/08/2025 - 08h17 ) twitter

Imagens registradas pelas câmeras de segurança do prédio onde Giovanna Schmidhauser Schwarzbach, morta com tiro no peito na última sexta-feira (1º), mostram o suspeito do crime fugindo do local. A jovem de 23 anos, moradora de Itajaí, morreu após ser atingida no tórax por uma arma de fogo caseira após voltar de uma festa com amigos em Bombinhas, no Litoral Norte catarinense.

