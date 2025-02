VÍDEO: Imagens violentas mostram policial agredindo crianças a socos em condomínio no RN Caso ocorrido em Mossoró (RN) mostra um PRF agredindo crianças de 12 e 14 anos; um dos meninos se escondeu na portaria após às agressões... ND Mais|Do R7 10/02/2025 - 19h26 (Atualizado em 10/02/2025 - 19h26 ) twitter

Um vídeo que mostra um PRF agredindo crianças em um condomínio em Mossoró, no Rio Grande do Norte, viralizou e gerou revolta nas redes sociais. O caso ocorreu no dia 18 de janeiro, quando o policial rodoviário federal, que estava de folga, agrediu duas crianças, de 12 e 14 anos, enquanto elas jogavam futebol na área de lazer do condomínio.

Para mais detalhes sobre este caso alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

