VÍDEO: Incêndio atinge apartamento em edifício residencial de Joinville
Segundo o Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, o prédio, de quatro pavimentos, teve o fogo concentrado no segundo andar e não...
Um incêndio atingiu um edifício residencial na rua 9 de Março, no Centro de Joinville, Norte de Santa Catarina. A ocorrência foi registrada por volta das 13h, nesta quarta-feira (20). O Corpo de Bombeiros Voluntários foi acionado para controlar a ocorrência. Segundo a corporação, o prédio, de quatro pavimentos, teve o fogo concentrado no segundo andar.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o incidente.
