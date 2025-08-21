Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

VÍDEO: Incêndio atinge apartamento em edifício residencial de Joinville

Segundo o Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, o prédio, de quatro pavimentos, teve o fogo concentrado no segundo andar e não...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Um incêndio atingiu um edifício residencial na rua 9 de Março, no Centro de Joinville, Norte de Santa Catarina. A ocorrência foi registrada por volta das 13h, nesta quarta-feira (20). O Corpo de Bombeiros Voluntários foi acionado para controlar a ocorrência. Segundo a corporação, o prédio, de quatro pavimentos, teve o fogo concentrado no segundo andar.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o incidente.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.