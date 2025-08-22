VÍDEO: Incêndio de grandes proporções atinge loja e mobiliza seis viaturas de bombeiros em SC
Trânsito está interditado nos dois sentidos no local do acidente no bairro Fortaleza, em Blumenau
Um incêndio de grandes proporções em uma loja na Rua Francisco Wahldieck, no bairro Fortaleza, em Blumenau, mobilizou seis viaturas de bombeiros por volta das 17h desta quinta-feira (21).
