VÍDEO: Incêndio de grandes proporções atinge loja e mobiliza seis viaturas de bombeiros em SC Trânsito está interditado nos dois sentidos no local do acidente no bairro Fortaleza, em Blumenau ND Mais|Do R7 22/08/2025 - 06h37 (Atualizado em 22/08/2025 - 06h37 )

Um incêndio de grandes proporções em uma loja na Rua Francisco Wahldieck, no bairro Fortaleza, em Blumenau, mobilizou seis viaturas de bombeiros por volta das 17h desta quinta-feira (21).

