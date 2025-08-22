Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

VÍDEO: Incêndio de grandes proporções atinge loja e mobiliza seis viaturas de bombeiros em SC

Trânsito está interditado nos dois sentidos no local do acidente no bairro Fortaleza, em Blumenau

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Um incêndio de grandes proporções em uma loja na Rua Francisco Wahldieck, no bairro Fortaleza, em Blumenau, mobilizou seis viaturas de bombeiros por volta das 17h desta quinta-feira (21).

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.