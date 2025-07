VÍDEO: Incêndio derruba telhado e destrói fábrica de móveis em Gaspar Ao menos 12 bombeiros atuam no combate às chamas e resfriamento da estrutura ND Mais|Do R7 22/07/2025 - 02h56 (Atualizado em 22/07/2025 - 02h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Incêndio em Gaspar destrói fábrica de móveis no Paraíso dos Pôneis – Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros/ND Um incêndio tomou conta do galpão de uma fábrica de móveis no Paraíso dos Pônei, no bairro Bela Vista, em Gaspar, no final da manhã desta segunda-feira (21). As chamas provocaram o colapso parcial do telhado da edificação. Ninguém ficou ferido.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse incidente.

Leia Mais em ND Mais:

Foragido é preso após ser reconhecido por drone em aniversário de cidade em SC

Família que perdeu tudo em incêndio de grandes proporções em Blumenau pede ajuda

Jovem de 23 anos fica gravemente ferido após colisão com caminhão na BR-282, em SC